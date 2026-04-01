国際親善試合、イングランド代表と日本代表の一戦は0-1で日本の勝利に終わった。日本代表は英国遠征2連戦を連勝、無失点という結果で終えることができた。一方のイングランド代表は欧州予選を無敗・かつ無失点で勝ち抜けたが、日本相手にクリーンシートを献上する結果となった。英『Daily Mail』は好試合を見せた日本のプレイを「日本の輝かしい勝利」と称えている。「この日は、日本がウェンブリーでイングランドに初めて勝利した