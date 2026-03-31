合志市水道局は、下水道の使用料を25年以上にわたり誤って徴収していたほか、本来徴収すべき世帯に対し徴収漏れがあったことを明らかにしました。合志市水道局によりますと、1988年に建築された市内の共同住宅において、排水は浄化槽が使われ、公共下水道には接続していませんでしたが、誤って下水道料金を徴収していたということです。おととし、公共下水道への接続について問い合わせがあり、現地調査などを実施する過程で発覚し