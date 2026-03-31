31日昼すぎ、三種町の国道7号沿いの防雪柵にトラックが衝突し、運転していた70代の男性が死亡しました。太田朋孝記者「現場ではトラックが国道の片側1車線をふさいでしまっています。フロントガラスも大破して防雪柵も崩れてしまっています」事故があったのは三種町鹿渡の国道7号です。警察と消防によりますと31日午後1時すぎ、「トラックが防雪柵に突っ込んだ」と、後続車に乗っていた人から消防に通報がありました。この事故で、