丸亀市役所 香川県丸亀市が2027年（第41回）の「日本女性会議」の開催都市に決定したことを発表しました。11月12日～14日、丸亀市民会館（シアターマド）での開催を予定しています。 「日本女性会議」は、男女共同参画社会の実現に向けた課題を解決し、参加者の交流やネットワークの構築を図ることを目的としています。男女共同参画に関する国内最大級の会議で、1984年に名古屋市で第1回が開催され、全国