【モデルプレス＝2026/03/31】歌手の氷川きよしが3月30日、自身のInstagramを更新。入浴中のショットを公開した。【写真】48歳人気歌手「可愛らしい浸かり方」すっぴん姿の入浴ショット◆氷川きよし、温泉入浴ショット氷川は「体をゆっくり休めえーやー！って彦にぃの労いでお友達の温泉宿に久しぶりに連れてってもらいました」とつづり、顎下まですっぽりと湯船に浸かっている姿を披露。濡れた髪の毛がオールバック風になった姿を