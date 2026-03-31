【新生活セールFinal 50%ポイント還元 Kindle本 新生活フェア 第2弾】 開催期間：4月6日23時59分まで 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、新生活セールFinal 「50%ポイント還元 Kindle本 新生活フェア」 第2弾が開催されている。期間は4月6日23時59分まで。 本セールは、対象作品を購入すると50％のポイント還元が受けられるというもの。マンガ作品では「ドカ食いダ