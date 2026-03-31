2026年4月9日(木) 深夜24時 新ドラマ枠にてスタート！鈴木福 × あの W 主演!!! ©「惡の華」製作委員会 2026 ©押見修造／講談社 エンディングを飾るのは majiko の「クライクライ」たかはしほのか（リーガルリリー）が劇伴初制作！さらに、次回予告のナレーションは三石琴乃に決定！！１話場面写真の解禁＆ドラマオリジナルグッズも発売！ テレ東では、ドラマ「惡の華」