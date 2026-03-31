鈴木福 × あのW主演「惡の華」EDテーマがmajikoに決定！リーガルリリーのたかはしほのかが劇伴初制作！さらに、三石琴乃が次回予告のナレーションに!!!ドラマオリジナルグッズ発売＆1話場面写真初公開！

2026年4月9日(木) 深夜24時 新ドラマ枠にてスタート！

鈴木福 × あの W 主演!!!

©「惡の華」製作委員会 2026 ©押見修造／講談社

エンディングを飾るのは majiko の「クライクライ」

たかはしほのか（リーガルリリー）が劇伴初制作！

さらに、次回予告のナレーションは三石琴乃に決定！！

１話場面写真の解禁＆ドラマオリジナルグッズも発売！

テレ東では、ドラマ「惡の華」を2026年4月9日(木)深夜24時00分～の新枠にて放送します。

原作は電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している、押見修造による同名の伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが衝撃的なコミック。この作品は『別冊少年マガジン』（講談社）で連載され、アニメや映画、舞台など、様々な形でファンを魅了してきました。そして、この度のドラマ化では、ディズニー公式動画配信サービス「Disney (ディズニープラス)」でのアジア見放題独占配信が決定しており、配信は各話地上波放送後のタイミングから開始予定。深夜ドラマの規模を超える展開にご期待ください。



W主演の鈴木福、あのの2人は、主人公・春日高男と仲村佐和を演じます。クラスメート・佐伯奈々子役に井頭愛海。木下亜衣役に須藤千尋。春日高男の父・哲男役に長谷川朝晴。母・静恵役に中越典子。佐伯の母・まゆみ役に紺野まひる。仲村佐和の父・和之役に堀部圭亮。仲村佐和の母・志野役に雛形あきこ。高校編で登場するのは、常磐文役に中西アルノ。さらに、先日、anoが歌うドラマ主題歌「愛晩餐(あいばんさん)」の解禁と共に90秒のトレーラー映像が公開になると、「楽しみすぎる」「期待しかない」などとSNS 上で盛り上がりをみせました。

エンディング曲は majiko の「クライクライ」に決定！

エンディングを務めるのは、作詞、作曲、楽曲提供など、マルチな才能を発揮し活躍の場を広げているmajiko。今回、自身が歌う「クライクライ」は、テレ東のドラマ史上、最多の応募曲の中から選ばれた1曲になります。狭い世界で生きる主人公たちのドラマの世界観を彷彿とさせながら、人生の迷いや、心の闇や叫び、生きる強い意志を歌った歌詞とメロディーは、物語をより一層、「惡の華」の世界観へと深く導いてくれる、そんな楽曲になっています。楽曲の全貌はぜひ初回放送でチェックしてください！お楽しみに！

＜majiko コメント＞

今回、ドラマ「惡の華」に「クライクライ」という楽曲を書かせていただきました。原作を読んでいたこともあり、監督がおっしゃっていた“静かなシャッター通りの街並みと、そこに咲く一輪の花”というイメージが、自然と心に浮かびました。この素晴らしい作品に携わることができ、心より光栄に思っております。ありがとうございます。

＜プロフィール＞

2010年より「まじ娘(こ)」として動画共有サイトに「歌ってみた」音源を投稿、徐々にネットシーンから人気を集める。自身でも作詞、作曲、編曲、イラストを手掛け、楽曲提供など、マルチな才能を発揮し活躍の場を広げている。近年ではアジアを中心にワンマンライブやツアーを開催。更にアジアストリーミング総再生数2億回超えとその活躍はアジアや世界から注目され始めている。

╲╲╲主人公・春日を演じる鈴木福からコメントが到着！！／／／

ドラマでW主演を務める鈴木福が、majikoが歌うエンディング曲に対するコメントを寄せました。

＜鈴木福 コメント＞

完成した1話を観て、エンディングでこの曲が流れた時、不安を掻き立てられる曲の始まり、ゾクゾクするmajikoさんの歌声にニヤリとしてしまいました！1話ごとの締めくくりとしても、予告までの余韻としても楽しませてくれる素敵な楽曲になっています！ぜひドラマと共にお楽しみください！

劇伴はたかはしほのか（リーガルリリー）に決定！



劇伴でこの作品に色を添えるのは、唯一無二の世界観で異彩を放つガールズバンド “リーガルリリー”のVo.Gt.たかはしほのか。アーティストである彼女が、劇伴を務めるのは今回が初めての試みとなります。様々な感情に寄り添ったメロディーは、ドラマの1シーン1シーンを雄弁に彩ります。先日公開された90秒トレーラー映像でも劇伴が一部入っており、本編に先駆け視聴が可能です。作品のトーンが終盤に向けてどんどん変わっていくストーリーと共に楽曲にもご注目ください！

【90秒トレーラー】

TVer：https://tver.jp/episodes/epdwq3ynp0

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=3b1gz86XT-w

＜たかはしほのか（リーガルリリー）コメント＞

この度「惡の華」劇伴を担当させて頂きました。初めての劇伴ということで、右左どちらに道を決定しようか。未知なことが沢山でしたが、原作の力、スタッフさんや、演者さんのエネルギーの背景になる音楽が広がるように見えてきて、その音一粒一粒を拾うように作っていくことができました。「惡の華」ぜひ様々なタイミングでどんな場所でも楽しんでいただけたら嬉しいです。

＜プロフィール＞

2人組バンド・リーガルリリーのVo.Gt.として、全楽曲の作詞作曲を担当。その無垢な歌声と独創的な歌詞、オルタナティヴなロックサウンドを武器に、邦ロックシーンでひときわ異彩を放つ。リーガルリリーとして、2019年公開の映画『惡の華』では、主題歌「ハナヒカリ」を書き下ろし、劇中歌「魔女」を提供。様々なタイアップも多く手掛け、3rd Album「kirin」と楽曲「キラキラの灰」が各所で高い評価を獲得し、大型ロックフェス出演や海外へのライブ進出など精力的に活動中。個人の活動として、TVアニメやドラマ主題歌などへの楽曲提供も行う傍ら、劇伴音楽の制作は今作が初となる。

╲╲╲仲村を演じるあのからコメントが到着！！／／／

ドラマでW主演を務めるあのが、たかはしほのかが手掛けた劇伴に対するコメントを寄せました。



＜あの コメント＞

試写で一度映像と合わせて聴いただけでも、僕が演じた仲村が登場するシーンの音は印象に残りましたし、春日と仲村の教室のシーンではたかはしさんの劇伴無しでは完成しないような、音楽でかけがえのない光を閉じ込めてくださいました。最終回までどんなふうに物語を飾ってくれるのか楽しみにしています！

次回予告のナレーションは三石琴乃に決定！！

さらに、「美少女戦士セーラームーン」の月野うさぎや「新世紀エヴァンゲリオン」の葛城ミサト、「ワンピース」のボア・ハンコックなど、様々なキャラクターの声を務めている三石琴乃が、今回、特別に「惡の華」の次回予告のナレーションを務めることに決まりました！！ドラマ放送の最後まで楽しめるスペシャルな仕掛けになっています。ぜひ最後の最後までご視聴ください！

ドラマオリジナルグッズが発売されます！

©押見修造／講談社 ©「惡の華」製作委員会2026

この度、ドラマの放送を記念して、番組オリジナルグッズの発売が決定しました！第1弾は、メインキャラクターである、春日、仲村、常磐、佐伯の制服姿のアクリルスタンドや、クリアファイル、吹き出しデザインのアクリルキーホルダーに、詩集『惡の華』の木製キーホルダーをラインナップ。原作ファンも必見のグッズが勢ぞろい！販売サイト「テレ東本舗。WEB」では3月31日(火) ひる12時より発売開始いたします。ぜひGETしてください！！5月下旬発売予定の第2弾にも乞うご期待ください！！



▶販売サイト：テレ東本舗。WEB（https://lnky.jp/yKg7wwW）

販売店舗：テレ東本舗。東京駅店

ツリービレッジ（東京、横浜、大阪、博多）



╲１話場面写真＆あらすじが解禁！／

©「惡の華」製作委員会2026 ©押見修造／講談社

＜あらすじ＞

春日高男（鈴木福）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）。ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。翌日罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる…。

ドラマならではの細部にわたる演出で、登場人物たちの関係性を深く表現し、毎話ドキドキの展開を迎えます！ぜひ2026年4月9日(木) 深夜24時00分スタートの放送をお楽しみに！

そして、無料配信サービスTVerでは早くも「惡の華」のページを開設。皆様のお気に入り登録お待ちしております！！

＜＜番組概要＞＞

【タイトル】「惡の華」

【放送日時】2026年4月9日スタート 毎週木曜 深夜24時00分～24時30分

ＢＳテレ東でも2026年4月15日スタート 毎週水曜 深夜24時00分～24時30分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】ディズニー公式動画配信サービス「Disney (ディズニープラス)」で、各話放送後からアジア見放題独占配信

▶ディズニープラス：https://www.disneyplus.com/ja-jp

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srh3ve7y30

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】鈴木福 あの

【出演】井頭愛海 須藤千尋／中西アルノ（乃木坂 46）

長谷川朝晴 中越典子 紺野まひる 堀部圭亮

雛形あきこ ほか

【声の出演】三石琴乃

【原作】押見修造「惡の華」（講談社「別冊少年マガジン」所載）

【脚本】目黒啓太（MBS「レッドブルー」、NTV「私をもらって」）

たかせしゅうほう（TX「日本ボロ宿紀行」、CX「トラックガール」）

【監督】ヤングポール(TX「量産型リコ」シリーズ、WOWOW「I, KILL」)

井口昇(映画「惡の華」、「カニバさん・異端の純愛」)

【主題歌】ano「愛晩餐」（トイズファクトリー）

【音楽】たかはしほのか（リーガルリリー）

【エンディングテーマ】ｍajiko「クライクライ」（UNIERA / Bandai Namco Music Live Inc.）

【プロデューサー】漆間宏一（テレビ東京）、涌田秀幸（C＆I エンタテインメント）

【制作】テレビ東京、C＆I エンタテインメント

【製作著作】「惡の華」製作委員会 2026

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/akunohana/

【公式 X】 @tx_akunohana https://x.com/tx_akunohana

【公式 Instagram】 @tx_akunohana https://www.instagram.com/tx_akunohana

【ハッシュタグ】 #ドラマ惡の華