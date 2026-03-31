山崎実業は、ステンレス製のトレー付きワイヤーバスケットや、ルーターやケーブルをすっきり隠して収納できる壁付けラックなどの新商品を発売する。山崎実業 新商品水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワーステンレス製トレー付きスリムなワイヤーバスケット。バスケットの奥行きが18.8cmとスリムなので、シンク横や作業台に置いても邪魔にならない。 お皿が立てやすく、コップも置きやすい構造のバスケットは、取り外