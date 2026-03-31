象印マホービン＝マド開け急伸。同社は３０日の取引終了後、２６年１１月期第１四半期（２５年１１月２１日～２６年２月２０日）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４．７％増の３０３億８４００万円、営業利益は同２８．３％増の４３億３３００万円、最終利益は同２０．５％増の２７億６０００万円となった。大幅増益で、営業利益の通期計画に対する進捗率は約６６％に上り、見直し買いが集まった。国内での販売