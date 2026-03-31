象印マホービン<7965.T>＝マド開け急伸。同社は３０日の取引終了後、２６年１１月期第１四半期（２５年１１月２１日～２６年２月２０日）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４．７％増の３０３億８４００万円、営業利益は同２８．３％増の４３億３３００万円、最終利益は同２０．５％増の２７億６０００万円となった。大幅増益で、営業利益の通期計画に対する進捗率は約６６％に上り、見直し買いが集まった。国内での販売が好調に推移したほか、円安による輸入コストの上昇を背景に価格転嫁を進めたことも、収益を押し上げる要因となった。



山善<8051.T>＝リスクオフ相場に流されず強調展開。機械商社で工作機械や物流機器の取り扱いで実績が高い。売上高の６割以上を占める生産財を中心に好調で業績押し上げに寄与している。経営効率化に向けた取り組みにも余念がなく利益率の改善も顕著だ。そうしたなか、３０日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表した。営業利益は従来予想の１００億円から１１５億円（前期比２１％増）に増額しており、これを評価する買いを呼び込んだ。ＰＥＲやＰＢＲなどバリュエーション面も割安で、配当利回りも３．７％前後と高いことで、水準訂正余地に着目した買いも根強い。



千趣会<8165.T>＝大幅反発。３０日の取引終了後、２６年１２月期の連結業績予想を修正したと発表した。最終利益予想を従来予想の１億円から１３億５０００万円（前期比６５．７％減）に引き上げており、好感した買いが入っている。通販事業における構造改革の一環として閉鎖した千葉コールセンターの土地及び建物を売却し、固定資産売却益１２億５０００万円を計上する。物件引き渡し日は４月１７日を予定する。



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出所：MINKABU PRESS