株式会社慶洋エンジニアリングは、ポータブル電動浄水器「AN-S152」を3月30日（月）に発売した。想定価格は1万9,800円。 川の水をボタン操作で浄水できる電動式の携帯型浄水器。Ahlstrom社のフィルターを採用し、精度は0.01ミクロン。ウイルス・細菌・重金属・残留塩素・農薬などを静電吸着により除去するとしている。 本体への充電はUSB Type-Cおよびソーラーパネルによる2WAY充電に対応。5,200m