モデルの佐野麗奈さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。親知らずの抜歯による顔の腫れで撮影が延期となった際のやりとりを公開しました。【写真】人気モデル、親知らず抜歯後に顔が腫れた姿「大変だけどちょっと可愛いですね笑」佐野さんは「本当に本当にごめんなさい」とつづり、1枚の画像を公開。撮影スタッフと思われる相手と交わしたメッセージ画面のスクリーンショットです。相手からの「もしレタッチで補正できそうで