日本製鉄は3月27日、同社のGXスチール「NSCarbolex Neutral」を採用したオカムラ製の鋼製家具を環境省が調達したと発表した。同省皇居外苑管理事務所楠公レストハウスに棚として設置されており、国の機関によるGXスチール採用物品の調達は、公表されている限り今回が初となる。皇居外苑管理事務所に設置された棚○取り組みの概要GXスチールとは、鉄鋼メーカーが実施した直接的なGHG排出削減行動による環境価値を、削減証書とともに