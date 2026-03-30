西武が31日のオリックスとの本拠地開幕戦（18時〜ベルーナドーム）から、中村剛也内野手と栗山巧外野手の同学年2人による初のプロデュース弁当を販売する。商品名は「中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー」。2人がテレビを見ていた際、マッシュルームを使ったハンバーガーの映像を見て「2人でプロデュースグルメを出したい！」と話したことがきっかけで誕生した。当初は1種類のみの販売予定だったが、試食した3種類全てを販売