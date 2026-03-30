西武が31日のオリックスとの本拠地開幕戦（18時〜 ベルーナドーム）から、中村剛也内野手と栗山巧外野手の同学年2人による初のプロデュース弁当を販売する。

商品名は「中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー」。2人がテレビを見ていた際、マッシュルームを使ったハンバーガーの映像を見て「2人でプロデュースグルメを出したい！」と話したことがきっかけで誕生した。

当初は1種類のみの販売予定だったが、試食した3種類全てを販売することが決定。

中村は「3種類ともおいしかったです！それぞれのバーガーの味が違い『マッシュルームソースver.』はマッシュルーム感が一番強く、『マッシュルーム＆ポルチーニソースver.』はポルチーニソースの香りを堪能できます。

『マッシュルームクリームソースver.』はクリームソースの風味を味わうことができ、それぞれに良さがある商品です。ぜひ多くの方に食べていただきたいです」とコメント。

栗山も「試食の段階から、さんぺー（中村）が『おいしい！』と絶賛だったので、僕も期待感を持って試食に臨みました。3種類とも期待以上においしかったです！特にマッシュルーム＆ポルチーニソースver.はソースの程よい風味を感じました。3種類ともファンの皆さまに食べていただきたいです！」とPRした。

また、長谷川信哉外野手がプロデュースした「長谷川信哉の昆布と6種の節（ぶし）を使った京風肉うどん」も販売する。

価格は骨牙バーガーのマッシュルームクリームソースver.が1500円で残り2種が1400円。京風肉うどんが1500円。それぞれ特典として「ライオンズグルメ特製選手カード（非売品）」が1枚付いてくる。