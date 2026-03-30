香川・小豆島町28日 香川県の小豆島で唯一の酒蔵「小豆島酒造」で28日、新酒の飲み比べのイベントが行われました。 このイベントは、日本酒を通じて多くの人に小豆島の魅力を伝えようと毎年この時期に開かれています。 会場では、小豆島酒造の新酒や限定酒、秘蔵酒など計13種類の日本酒の試飲販売が行われました。 （訪れた人）「爽やかでフルーティーでとてもおいしいです」 毎年人気のイベ