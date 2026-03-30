「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日正午現在で、ジャパンディスプレイが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ３０日の東証プライム市場で、Ｊディスプレが横ばい圏で推移。計５５００億ドル（約８８兆円）の対米投融資の第２弾として、政府が同社に米国での最先端ディスプレー工場の運営を打診した、と報道されたことを受け、１９日の日米首脳会談に向けて思惑買いが流入。株