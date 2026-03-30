「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日正午現在で、ジャパンディスプレイ<6740.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



３０日の東証プライム市場で、Ｊディスプレが横ばい圏で推移。計５５００億ドル（約８８兆円）の対米投融資の第２弾として、政府が同社に米国での最先端ディスプレー工場の運営を打診した、と報道されたことを受け、１９日の日米首脳会談に向けて思惑買いが流入。株価は２月２７日終値の２８円から１７日高値の１６４円まで約５．８倍に跳ね上がった。ただ、対米投融資の第２陣に同社の案件は盛り込まれなかったことを受け、株価は一転して急落した。もっとも、化学工業日報が２６日、マイクロン・テクノロジー＜MU＞によるＪディスプレ茂原工場の買収交渉について報じたことから一時値を戻したが、上値では売りに押される展開となっている。



出所：MINKABU PRESS