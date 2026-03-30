佐藤直樹が大暴れプロ野球の楽天は29日、京セラドーム大阪でオリックスと対戦し4-5で敗れた。昨年12月の現役ドラフトでソフトバンクから加入した佐藤直樹外野手が「1番・中堅」で先発出場し、移籍後1号を放つなどサイクルヒットに王手をかける大活躍。ファンから称賛を浴びている。第1打席に右中間フェンス直撃の三塁打で好スタートを切り、第2打席には左前打。5回1死で迎えた第3打席では、相手先発の平野の変化球を捉え、バッ