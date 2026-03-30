美しすぎる着物姿が話題！ 高畑充希×ムーヴキャンバス映画「国宝」で注目を集め、第49回 日本アカデミー賞の授賞式では着物姿の美しさも話題となった女優の高畑充希さん。そんな高畑さんは、ダイハツ「ムーヴ キャンバス」の初代CMキャラクターを務めていました。彼女とともに印象を残した、そのクルマはどのような特徴があったのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ 国宝女優「高畑充希」と“庶民派”「ダイハツ車」を画像で