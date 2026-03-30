美しすぎる着物姿が話題！ 高畑充希×ムーヴキャンバス

映画「国宝」で注目を集め、第49回 日本アカデミー賞の授賞式では着物姿の美しさも話題となった女優の高畑充希さん。

そんな高畑さんは、ダイハツ「ムーヴ キャンバス」の初代CMキャラクターを務めていました。彼女とともに印象を残した、そのクルマはどのような特徴があったのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ 国宝女優「高畑充希」と“庶民派”「ダイハツ車」を画像で見る！（20枚）

2026年3月13日に開催された第49回日本アカデミー賞では、映画「国宝」が最優秀作品賞を含む最多10冠に輝きました。

ヒロイン役を務めた高畑充希さんは、授賞式で披露した着物姿が「きれいな着物姿美しい」「素敵すぎる」と話題に。

2024年11月には俳優・岡田将生さんとの結婚を発表し、2026年1月には第1子の出産を報告したばかりで、その変わらぬ華やかさにも関心が寄せられました。

そんな高畑さんは、かつてダイハツ「ムーヴ キャンバス」の初代CMキャラクターを担当していました。

2016年9月に発売された初代ムーヴ キャンバスは、ダイハツの主力車種「ムーヴ」から派生したハイトワゴンタイプの軽自動車です。

自分のライフスタイルを楽しむ女性をターゲットに企画され、可愛らしいデザインと日常での使いやすさを両立した点が特徴でした。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mmと扱いやすく、丸みを帯びたシルエットや円形ヘッドランプなど、親しみやすく愛着のわく外観を採用しています。

インテリアはナチュラルで落ち着いた雰囲気にまとめられ、センターメーターにより運転席まわりをすっきりとレイアウトしています。

使い勝手の面では、当時クラス初となる両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを向上。

さらに、国産車で初めて後席シート下収納「置きラクボックス」を標準装備するなど、幅広い世代が使いやすい工夫が盛り込まれました。

燃費性能は2WDで28.6km／L（JC08モード）と軽自動車として優れた数値を実現。

ボディカラーはストライプスカラーとモノトーンを合わせた全17色が設定され、豊富なラインナップも魅力のひとつでした。

なお、現行モデルは2022年7月にフルモデルチェンジした2代目へと進化しています。

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初代ムーヴ キャンバスは、デザイン性と使い勝手を両立した日常に寄り添う軽自動車として多くのユーザーに支持されました。

高畑さんが出演したムーヴ キャンバスのCMは、「外見だけじゃなく、機能もデキる」というコンセプトのもと、彼女がさまざまなタイプの男性を軽やかにフっていくコミカルな内容が中心でした。

ストーリーの中で、ムーヴ キャンバスのデザイン性や便利な装備が自然に紹介される構成となっており、クルマの魅力をわかりやすく伝えるシリーズとなっていました。

高畑さんのCMとともに、初代ムーヴ キャンバスは今も印象に残る一台です。