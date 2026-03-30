「ホロライブ」所属のVTuber・博衣こよりさんが、26日に先輩ホロメンのさくらみこさんとオフコラボを実施。配信内でストイックすぎる“覚悟”を見せると思わずみこさんが制止に入る場面があった。【動画】覚悟が決まりすぎている博衣こよりさん（31：41ごろ）今回のコラボでは、ふたりが様々な「お題」に合わせてトークを展開。「お互いの尊敬している点はありますか？」というトークテーマが出ると、みこさんは「こよの尊敬し