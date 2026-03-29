XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）の「YOSHIKICHANNEL」の生放送が29日に配信された。三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで同日行われたF1日本グランプリ決勝のセレモニーで日本国歌演奏。その後、ヘリコプターで移動する強行日程となっており、YOSHIKI本人は午後8時半の放送スタートには間に合わなかった。午後8時半に生放送が始まったものの、移動中のYOSHIKIは不在。進行役のフリーアナウンサー・荘口彰久、高木マーガレットが