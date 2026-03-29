社会人・三菱重工Westの北條史也（31）が29日、大阪ステーションシティシネマで映画「栄光のバックホーム」の大ヒット御礼舞台挨拶に登壇した。「栄光のバックホーム」は23年7月に脳腫瘍で亡くなった元阪神の横田慎太郎さん（享年28）の生涯を描いた作品。横田さんの選手寮での教育係として北條役も重要人物として登場する。北條は「こんな素晴らしい機会をいただいたのヨコ（横田）のおかげだと思ってます。ありがとう、と言