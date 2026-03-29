俳優のキム・ヘジャ、チェ・シラ、イ・ハナ、ソン・ジェリム、ト・ジウォン主演する韓国ドラマ『優しくない女たち』（全24話）が、あす30日より「KBS World」で放送される（毎週月・火 深2：00〜）。【場面ショット】韓国ドラマ『優しくない女たち』同作は、現代を生きる3世代の女性たちの幸せ探しがテーマで、人生、恋に悩む女性たちのハートフルストーリー。俳優のキム・ヘジャ、チェ・シラ、『三姉弟（さんきょうだい）が