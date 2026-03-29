【あすから】現代を生きる3世代の女性たちの幸せ探し キム・ヘジャ、チェ・シラら出演の韓国ドラマ『優しくない女たち』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ヘジャ、チェ・シラ、イ・ハナ、ソン・ジェリム、ト・ジウォン主演する韓国ドラマ『優しくない女たち』（全24話）が、あす30日より「KBS World」で放送される（毎週月・火 深2：00〜）。
【場面ショット】韓国ドラマ『優しくない女たち』
同作は、現代を生きる3世代の女性たちの幸せ探しがテーマで、人生、恋に悩む女性たちのハートフルストーリー。
俳優のキム・ヘジャ、チェ・シラ、『三姉弟（さんきょうだい）が勇敢に』のイ・ハナ、『笑ってトンヘ』ト・ジウォンが主演を務め、さまざまな年代の女性達の人生を通じて“人生とは何か？”を問うストーリーになっている。
また、ソン・ジェリムが剣道の師範を演じ、『また?!オ・ヘヨン 〜僕が愛した未来（ジカン）〜』のキム・ジソクとヒロインを巡って恋愛バトルを繰り広げる。
■あらすじ
春の新学期のキャンパス。新米講師マリ（イ・ハナ）は、減ってしまった人文学部教養講座の学生たちを死守するために、数百人の学生たちを呼びジャージャー麺パーティーを開く。その様子をイ・ドゥジン（キム・ジソク）記者に取材されてテレビに出たと思ったら、違法な講座だと誤解されてしまい閉講させられてしまう。一方、ヒョンスク（チェ・シラ）はスノク（キム・ヘジャ）がずっと貯めてきたお金を投資に使い失敗してしまい、人生の荒波がやってくる。
■演出：ユ・ヒョンギ、ハ・サンウ
■脚本：キム・イニョン
■キャスト：キム・ヘジャ、チェ・シラ、イ・ハナ、ソン・ジェリム、ト・ジウォン、キム・ジソク ほか
【場面ショット】韓国ドラマ『優しくない女たち』
同作は、現代を生きる3世代の女性たちの幸せ探しがテーマで、人生、恋に悩む女性たちのハートフルストーリー。
俳優のキム・ヘジャ、チェ・シラ、『三姉弟（さんきょうだい）が勇敢に』のイ・ハナ、『笑ってトンヘ』ト・ジウォンが主演を務め、さまざまな年代の女性達の人生を通じて“人生とは何か？”を問うストーリーになっている。
■あらすじ
春の新学期のキャンパス。新米講師マリ（イ・ハナ）は、減ってしまった人文学部教養講座の学生たちを死守するために、数百人の学生たちを呼びジャージャー麺パーティーを開く。その様子をイ・ドゥジン（キム・ジソク）記者に取材されてテレビに出たと思ったら、違法な講座だと誤解されてしまい閉講させられてしまう。一方、ヒョンスク（チェ・シラ）はスノク（キム・ヘジャ）がずっと貯めてきたお金を投資に使い失敗してしまい、人生の荒波がやってくる。
■演出：ユ・ヒョンギ、ハ・サンウ
■脚本：キム・イニョン
■キャスト：キム・ヘジャ、チェ・シラ、イ・ハナ、ソン・ジェリム、ト・ジウォン、キム・ジソク ほか