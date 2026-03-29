ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は29日の12Rで優勝戦が行われる。決戦を前に行われてた公開インタビューで2号艇の西山貴浩（38＝福岡）が1号艇の峰竜太（40＝佐賀）に先制口撃に成功した。西山は入場するとそのまま峰の前に立つパフォーマンスを披露。その後のインタビューでは「（自分が1号艇だと）間違えました」とおどけつつ「峰さんが（蒲郡に）いいイメージがあると言っていたけど、（1号艇で挑