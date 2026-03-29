グラビアアイドルの雪平莉左（31）が29日、都内で初のフォトブック「innocent」（プラチナム出版）の発売記念イベントを行った。「大人の休日」をテーマに、湘南と谷中を中心に撮影を敢行。衣装やシチュエーションは自身でプロデュースした入魂の一冊だ。同書には、前髪を上げた“デコ出し”やサイドポニーといった「普段の仕事ではしない」という髪型でのショットも収録。「SNSでプライベートを発信しているんですけど、“