2026年（令和8年）4月から、新たに「子ども・子育て支援金制度」が始まります。SNSなどでは「独身税」と呼ばれることもあり、「毎月いくら引かれるの？」「年収400万円ならどれくらい負担が増えるの？」と気になっている人も多いでしょう。 この記事では、子ども・子育て支援金の内容や具体的な負担額、そして私たちの生活への影響を分かりやすく解説します。 子ども・子育て支援金とは？ 2026年4月から始まる新制度