コンパクトながら本格派のタフなデザイントヨタの高級ブランドであるレクサスは、これまで上質なセダンやSUV、さらにはスポーツモデルまで幅広いラインナップを展開してきました。そのレクサスが「東京オートサロン2022」に出展したのが、これまでのブランドイメージとはやや異なるオフロード志向のモデル「ROV コンセプト」です。【画像】超カッコいい！ これが“軽より小さい”レクサス斬新「本格四駆」の姿です！ 画像を見