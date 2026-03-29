「山河枕(さんがしん)〜Promise of Love〜」 ツンデレ若様がアタリ役だった「花の都に虎(とら)われて〜The Romance of Tiger and Rose〜」(2020年)でのブレイクから5年――30歳となり、大人の色気が増したと評判の"最旬イケメン"ディン・ユーシー(丁禹兮)。「花の都に虎われて〜」で共演した3歳年下のチャオ・ルースーや、「永夜星河(えいやせいが)〜シークレット・ラブミッション〜」(2024年)で共演した同い年のユー・シュー