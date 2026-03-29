女優・藤粼ゆみあが２８日、インスタグラムを更新。マツダスタジアムの広島−中日で始球式を行ったことを報告した。藤粼は「想像以上にドキドキしましたが、マウンドから見た景色と、地元のみなさんのあたたかい声援がとても心強かったです！」と感謝。「スラィリーとお話できてうれしかったですそして、黒田さんのグローブをお借りできたことも、とても光栄でした」とつづった。赤いパンツと自身の誕生日にち