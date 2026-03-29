女優・藤粼ゆみあが２８日、インスタグラムを更新。マツダスタジアムの広島−中日で始球式を行ったことを報告した。

藤粼は「想像以上にドキドキしましたが、マウンドから見た景色と、地元のみなさんのあたたかい声援がとても心強かったです！」と感謝。「スラィリーとお話できてうれしかったです そして、黒田さんのグローブをお借りできたことも、とても光栄でした」とつづった。

赤いパンツと自身の誕生日にちなんだ背番号「２１６」のカープユニでマウンドへ。ボールはワンバウンドとなったが、しっかりベース盤の方向へいき、満面の笑みを浮かべて跳びはねた。インスタにはカープのレジェンド「黒田博樹」の刺しゅうが入ったグラブの写真も投稿した。

藤粼は２００８年生まれ。Ｎｅｔｆｌｉｘ『パレード』で俳優デビューし、第１０２回全国高校サッカー選手権大会１９代目応援マネージャーを務めた。Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ『イクサガミ』ではヒロイン香月双葉役を演じ、注目を浴びた。

第一生命ホールディングスのＣＭでは今田美桜らと共演。２６年４月から広島テレビ「テレビ派」にコーナー出演するなど、活躍の幅を広げている。

インスタのコメント欄には「これからさらに人気出る」、「黒田さんのグローブすごい！」、「ぴょんぴょん可愛かった」、「勝利の女神だね」、「人気出るわ間違いなく」、「黒田グローブかっこいいなぁ」などの声が寄せられている。