フェンス手前で大ジャンプ【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースに新加入したカイル・タッカー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦で、6回の守備で本塁打を“強奪”する超美技を披露。ファンを沸かせた。0-2の6回だった。ダイヤモンドバックスの先頭打者のペルドモが放った大きな当たりはグングンと右翼席へ伸びていった。本塁打かと思われたが、すばや