俳優・鈴木福（21）で子役の鈴木楽（12）が29日までに自身と妹で子役の誉（10）のインスタグラムを更新し、小学校卒業を伝え、きょうだいショットを披露した。「楽です僕は小学校を卒業しました」と報告し、自身と福、姉で女優の夢、誉の4ショットをアップ。「僕が入学した年は、新型コロナウイルスが流行った年でした。入学式も普通のように体育館で出来ず、綺麗な青空の校庭で入学式をしました。卒業式はちゃんと体育館