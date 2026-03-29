俳優・鈴木福（21）で子役の鈴木楽（12）が29日までに自身と妹で子役の誉（10）のインスタグラムを更新し、小学校卒業を伝え、きょうだいショットを披露した。

「楽です 僕は小学校を卒業しました」と報告し、自身と福、姉で女優の夢、誉の4ショットをアップ。

「僕が入学した年は、新型コロナウイルスが流行った年でした。入学式も普通のように体育館で出来ず、綺麗な青空の校庭で入学式をしました。卒業式はちゃんと体育館でできました！笑 ちょっと緊張したけどとても良い卒業式をでした。小学生ではお仕事と、学校の両立を頑張りました！応援してくれた先生方に感謝です。5年生から野球部にも入って活動していました 野球の話はまた(笑)」（原文ママ）と振り返った。

「中学生でも野球部で頑張りたいです！楽しかった小学校生活の思い出、一生忘れません。みんなありがとう！！」と感謝し、「お兄ちゃん！！ZIP！卒業おめでとう いつも頑張っているお兄ちゃんを尊敬しています。お兄ちゃん、お姉ちゃん、誉がお祝いに駆けつけてくれました。大好き」と締めくくった。

楽の投稿に、フォロワーからは「これからも自分らしく頑張って！！」「スーツ姿素敵です これからも勉強も野球もお仕事も精一杯がんばってね！」「卒業おめでとう、お兄ちゃんはZIP卒業おめでとう」といった反響が寄せられている。