日本代表のGK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）が、「キリンワールドチャレンジ2026」のスコットランド代表戦を振り返った。28日、日本は『ハムデン・パーク』でスコットランドと対戦。FIFAワールドカップ2026に出場する相手との対戦では、FW後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）やMF佐野航大（NEC/オランダ）ら経験の少ない選手も先発出場した。自身もケガから復帰し、間もない中での出場となった中、立ち上がり