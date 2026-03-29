会社組織において、トップの指示は絶対だ。しかし、その指示に従った結果「なぜやったのか」と詰められる理不尽な事態も珍しくない。投稿を寄せた40代女性（建設事務）は、勤務先の社長による「手のひら返し」に強い憤りを感じている。ある日、社長から急ぎの業務命令が下り、女性は自身の予定を急遽変更。社長の指示を最優先し、なんとか1日でその業務を成し遂げたという。（文：湊真智人）「あ〜、あれやっちゃったのか？」翌日