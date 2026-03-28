男性６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの小森隼（３０）が２８日、東京ガーデンシアターで、放送２０周年を迎えたＴＯＫＹＯＦＭの人気番組「ＳＣＨＯＯＬＯＦＬＯＣＫ！」のライブイベント「ＭＹＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ」に出演した。２０２０年４月から同番組に出演し、３１日の放送をもって“校長”を退任する小森は「２０周年の歴史の中で一番でかい会場だって！しかもソールドアウトだって！