元AKB48のメンバーで、タレント・女優の前田敦子が、2月13日に発売した14年ぶりの写真集「Beste（ベステ）」の重版が決定。自身初の「電子版写真集」も3月18日にリリースされ、未公開カット2点がこのほど公開された。 【写真】済んだ空にまぶしいワンピ姿たたずむ前田敦子問答無用で引き込まれる 2025年に芸能活動20周年を迎えた前田。実に約14年ぶりの写真集は“大人の恋”をテーマに、過去最大の露