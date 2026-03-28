ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「動物」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）【質問】あなたは世界で活躍する動物使いです。様々な動物と一緒に、お客様にパフォーマンスを届けています。さて、あなたは新しい動物を仲間に入れようと検討していま