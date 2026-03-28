YouTuberのてんちむが28日、自身のXを更新。実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏との結婚を発表。ウエディングフォトも公開した。【写真】大きな宝石輝く…指輪の写真を公開したてんちむてんちむは「結婚しました」という一言とともに、輝く指輪をはめた手元の写真と、バラの花束を持ったてんちむに三崎氏が寄り添う写真を投稿した。三崎氏のXでも「いつも応援してくれている皆様へ」として同日に結婚を発表。「私事ではあ