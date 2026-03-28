てんちむ「結婚しました」三崎優太氏と結婚発表 輝く指輪の写真も公開
YouTuberのてんちむが28日、自身のXを更新。実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏との結婚を発表。ウエディングフォトも公開した。
【写真】大きな宝石輝く…指輪の写真を公開したてんちむ
てんちむは「結婚しました」という一言とともに、輝く指輪をはめた手元の写真と、バラの花束を持ったてんちむに三崎氏が寄り添う写真を投稿した。
三崎氏のXでも「いつも応援してくれている皆様へ」として同日に結婚を発表。「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌(てんちむ)は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます。これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」と伝えている。
【写真】大きな宝石輝く…指輪の写真を公開したてんちむ
てんちむは「結婚しました」という一言とともに、輝く指輪をはめた手元の写真と、バラの花束を持ったてんちむに三崎氏が寄り添う写真を投稿した。
三崎氏のXでも「いつも応援してくれている皆様へ」として同日に結婚を発表。「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌(てんちむ)は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます。これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」と伝えている。