ＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのてんちむこと橋本甜歌と、元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が２８日、互いのＳＮＳで、１月３０日に結婚していたことを発表した。２人はインスタグラムで「いつも応援してくれている皆様へ私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、１月３０日に入籍したことをご報告させていただきます」と公表。三崎氏は「これまで長年の友人だったのですが、２０２６年の１月１日に運命の