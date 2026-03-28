山本由伸が師事する矢田修トレーナーに弟子入りしていた【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は27日（日本時間28日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に出場し、3回に一時逆転となる豪快3ランを放って勝利に貢献した。昨季の不振からのV字復活を予感させる右中間への一発。自らも“ヤダセンセイ効果”を実感しているようだ。0-2で2点を追う3回だった。1死か