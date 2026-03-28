現地時間3月28日（土）にドバイ・メイダン競馬場で行われるドバイゴールデンシャヒーン（G1）の出馬表が発表された。●ドバイゴールデンシャヒーン（G1）第6レース1200メートル（ダート）日本時間3月28日（土）23時55分（現地時間3月28日（土）18時55分）発走予定※JRAによる馬券発売はなし【リヤドダートスプリント】米イマジネーションが直線ごぼう抜き…アメリカンステージは4着坂井瑠星×矢作芳人のタッグでダート1200m頂