kurayamisakaが、10月17日に開催するワンマンライブ＜kurayamisaka tte, doko? #8「Zepp DiverCity 単独公演編」＞の追加公演として、＜GORILLA HALL OSAKA 単独公演編＞を開催することを発表した。タイトルの通り、会場は大阪・GORILLA HALL OSAKAとなる。先日チケット一般発売が行われた、kurayamisakaにとって自身最大キャパシティでの開催となる＜Zepp DiverCity 単独公演編＞は、発売開始とほぼ同時に完売したという。さらに