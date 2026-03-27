kurayamisakaが、10月17日に開催するワンマンライブ＜kurayamisaka tte, doko? #8「Zepp DiverCity 単独公演編」＞の追加公演として、＜GORILLA HALL OSAKA 単独公演編＞を開催することを発表した。タイトルの通り、会場は大阪・GORILLA HALL OSAKAとなる。

先日チケット一般発売が行われた、kurayamisakaにとって自身最大キャパシティでの開催となる＜Zepp DiverCity 単独公演編＞は、発売開始とほぼ同時に完売したという。さらに、5月から7月にかけて行われる2マンツアーも全公演ソールドアウトとなっているため、今回の追加公演の開催を決定したという。

本日よりオフィシャル先行販売スタートするので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜kurayamisaka tte, doko? #8「GORILLA HALL OSAKA 単独公演編」＞ 2026年10月25日（日）大阪・GORILLA HALL OSAKA

OPEN17:00 / START 18:00

スタンディング ￥5,000（税込）/10代割チケット スタンディング ￥3,000（税込） ▼オフィシャル先⾏販売（最速抽選）

2026/3/27（金）18:00〜4/19（日）：https://eplus.jp/kurayamisaka8/