「ソフトバンク−日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・今宮健太内野手が日本ハムとの開幕戦に「６番遊撃」でスタメン出場する。遊撃手として１４年連続の開幕スタメンはプロ野球新記録となった。昨季は相次ぐ故障に泣かされて４６試合出場にとどまった。その間に野村が台頭。遊撃のレギュラーを争う中で、今季はプロ１７年目で初めて二塁守備にも挑戦するなどなりふり構わずアピールを続けてきた。オ